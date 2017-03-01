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На Львівщині підліток отруївся марихуаною

В хлопця діагностували "Холодову травму, судомний синдром та мозкову кому"
У місті Дрогобичі Львівської області підліток отруївся марихуаною.
На Львівщині підліток отруївся марихуаною Фото: vredno.org

До поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про неповнолітнього пацієнта, в якого діагностували "Холодову травму, судомний синдром та мозкову кому", інформує прес-служба управління поліції у Львівській області.

Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

15-річного студента одного з Дрогобицьких навчальних закладів в безпорадному стані виявили перехожі на одній із вулиць і зателефонували до батьків, які й викликали медиків.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 ("Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування") КК України.

Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.

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03 01 2017 14:37
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