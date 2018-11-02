На Львівщині поцупили голову бронзового Шевченка

Правоохоронці просять про допомогу в пошуку

У Стрию Львівської області пам’ятнику Тарасові Шевченку в міському парку культури і відпочинку невідомі відбили голову.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомлення про те, що в міському парку невідомі особи відбили елемент від пам'ятника Шевченкові, надійшло у Стрийський відділ поліції сьогодні, 11 лютого, о 13.40.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що від скульптури зловмисники відбили голову та викрали її. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури ) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п'яти років позбавлення волі", – зазначили в поліції.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб, а також просять зголоситися тих, хто володіє будь-якою інформацією: "Зателефонуйте на оперативну лінію 102, або зверніться у Стрийський відділ поліції".

Нагадаємо, поліція Чернігова затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.