На Львівщині поцупили голову бронзового Шевченка
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
Повідомлення про те, що в міському парку невідомі особи відбили елемент від пам'ятника Шевченкові, надійшло у Стрийський відділ поліції сьогодні, 11 лютого, о 13.40.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що від скульптури зловмисники відбили голову та викрали її. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури ) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п'яти років позбавлення волі", – зазначили в поліції.
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб, а також просять зголоситися тих, хто володіє будь-якою інформацією:
"Зателефонуйте на оперативну лінію 102, або зверніться у Стрийський відділ поліції".
Нагадаємо, поліція Чернігова затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа