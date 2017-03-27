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На Львівщині в санаторії знайшли мертвим учасника АТО

Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено
У Трускавці в одному із санаторіїв знайшли мертвим 55-річного чоловіка, який є учасником АТО.
На Львівщині в санаторії знайшли мертвим учасника АТО Фото: 1news.zp.ua

Сьогодні, 27 березня, близько 11.50 надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що в одному з санаторіїв міста виявлено тіло чоловіка без ознак життя, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 55-річний житель міста Хмельницький, який приїхав до Трускавця до товариша. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

В той же час сайт ZIK з посиланням на поліцію повідомляє, що померлий - військовослужбовець-контрактник, учасник бойових дій.

Нагадаємо, що десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко, з позивним "Кока", помер внаслідок поранення у голову, отриманого під Авдіївкою 21 лютого.

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27 03 2017 15:55
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