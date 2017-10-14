На марші правих у Києві лунають вибухи, – ФОТО
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Уздовж бульвару Шевченка та на вулиці Хрещатик, по яких рухається колона, чути гучні вибухи.
Постійно чутні вибухи петард, учасники маршу запалили фаєри і факели.
В цілому ситуація залишається відносно спокійною. У ході беруть участь до 15 тис. осіб.
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Як повідомляє "Громадське", учасники Маршу запалили смолоскипи та прямують до сцени, де відбудеться святковий концерт.
Фото: hromadske.ua
Нагадаємо, організації "Правий сектор", ВО "Свобода" та "Національний корпус" проводять спільний марш вулицями Києва до свята Покрови 14 жовтня, а також до 75-річчя Української повстанської армії. Хода розпочалася від парку Шевченка. Звідси учасники йдуть маршем через Європейську площу на Майдан. Кінцевим пунктом маршруту є Контрактова площа.
Одного чоловіка затримали за нацистське вітання.
У цей день з 2014 року відзначається День захисника України. 14 жовтня також відзначають День українського козацтва і річницю створення Української повстанської армії.
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