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На марші правих у Києві лунають вибухи, – ФОТО

Учасники підривають петарди і палять фаєри
У центрі Києва на марші правих сил, приуроченому до Дня захисника України та річниці УПА, лунають постійні вибухи.
На марші правих у Києві лунають вибухи, – ФОТО Фото: rbc.ua

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Уздовж бульвару Шевченка та на вулиці Хрещатик, по яких рухається колона, чути гучні вибухи.

Постійно чутні вибухи петард, учасники маршу запалили фаєри і факели.

В цілому ситуація залишається відносно спокійною. У ході беруть участь до 15 тис. осіб.


Фото: rbc.ua


Фото: rbc.ua

Як повідомляє "Громадське", учасники Маршу запалили смолоскипи та прямують до сцени, де відбудеться святковий концерт.


Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, організації "Правий сектор", ВО "Свобода" та "Національний корпус" проводять спільний марш вулицями Києва до свята Покрови 14 жовтня, а також до 75-річчя Української повстанської армії. Хода розпочалася від парку Шевченка. Звідси учасники йдуть маршем через Європейську площу на Майдан. Кінцевим пунктом маршруту є Контрактова площа.

Одного чоловіка затримали за нацистське вітання.

У цей день з 2014 року відзначається День захисника України. 14 жовтня також відзначають День українського козацтва і річницю створення Української повстанської армії.

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14 10 2017 18:45
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