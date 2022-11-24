CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМовний омбудсмен Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На мера Харкова наклали штраф за використання російської мови
Фото: з вільного доступу
Про це уповноважений із захисту державної мови повідомив у фейсбуці.
Згідно із постановою, у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Терехов використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.
Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмена попередження через те, що веде російською сторінки у фейсбуці та телеграмі. До 4 грудня Терехов може оскаржити обидві постанови.
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24 11 2022 16:46 МЕДІА
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