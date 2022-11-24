На мера Харкова наклали штраф за використання російської мови

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону.

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Про це уповноважений із захисту державної мови повідомив у фейсбуці. Згідно із постановою, у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Терехов використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень. Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмена попередження через те, що веде російською сторінки у фейсбуці та телеграмі. До 4 грудня Терехов може оскаржити обидві постанови. Читайте також: Позбуваємось атавізму колонізації – мовний омбудсмен Кремінь про перехід на українську мову

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