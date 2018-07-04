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На місці поваленого Леніна у Кривому Розі відкрили скульптуру Богоматері, – ФОТО

Висота всього монумента – вісім метрів
У Кривому Розі, в Покровському районі, на місці поваленого пам'ятника Леніну відкрили новий монумент. Його присвятили Покрові Божої Матері.
На місці поваленого Леніна у Кривому Розі відкрили скульптуру Богоматері, – ФОТО Фото: 1kr.ua

Презентація скульптури відбулася у свято Благовіщення Діви Марії, яке 7 квітня відзначають християни східного обряду, і криворіжці це вважають символічним, пише "Радіо свобода".

Як повідомили організатори, висота всього монумента – 8 метрів, самої скульптури – близько 5 метрів. Її вилито з бронзи.

Скульптором є криворізький майстер Володимир Токар. Він також є автором першого в Україні пам’ятника українським бійцям, які загинули під час бойових дій на Донбасі, який відкрили у Кривому Розі в березні 2016 року.


Фото: 1kr.ua


Фото: 1kr.ua

За інформацією Криворізької міськради, цього року в місті відкриють ще два пам'ятники – Петрові Калнишевському та Володимиру Великому. Проект створення монументу Покрови та два інші проекти реалізовують за програмою соцпартнерства з промисловими підприємствами.

У вересні 2016 року у Кривому Розі на місці іншого знесеного пам'ятника Леніну, де був виявлений старовинний храм, відкрили історико-меморіальний парк та 4-метрову скульптуру святителя Миколая.


Фото: 1kr.ua


Фото: 1kr.ua


Фото: 1kr.ua

Нагадаємо, в системі "Prozorro.Продажі" виставили на продаж два пам’ятники Леніну.

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07 04 2018 22:50
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