На місці поваленого Леніна у Кривому Розі відкрили скульптуру Богоматері, – ФОТО
Презентація скульптури відбулася у свято Благовіщення Діви Марії, яке 7 квітня відзначають християни східного обряду, і криворіжці це вважають символічним, пише "Радіо свобода".
Як повідомили організатори, висота всього монумента – 8 метрів, самої скульптури – близько 5 метрів. Її вилито з бронзи.
Скульптором є криворізький майстер Володимир Токар. Він також є автором першого в Україні пам’ятника українським бійцям, які загинули під час бойових дій на Донбасі, який відкрили у Кривому Розі в березні 2016 року.
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
За інформацією Криворізької міськради, цього року в місті відкриють ще два пам'ятники – Петрові Калнишевському та Володимиру Великому. Проект створення монументу Покрови та два інші проекти реалізовують за програмою соцпартнерства з промисловими підприємствами.
У вересні 2016 року у Кривому Розі на місці іншого знесеного пам'ятника Леніну, де був виявлений старовинний храм, відкрили історико-меморіальний парк та 4-метрову скульптуру святителя Миколая.
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
Нагадаємо, в системі "Prozorro.Продажі" виставили на продаж два пам’ятники Леніну.
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