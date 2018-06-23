На мітингу за участю керівництва країни Зімбабве стався вибух

На передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви в суботу, 23 червня, стався вибух.

Про це повідомляє BBC.

Присутній на мітингу президент не постраждав. За повідомленням державних ЗМІ, поранення отримав віце-президент Кембо Мохаді.

Точна кількість потерпілих не називається.

"Вибух стався за кілька футів від мене, але мій час ще не настав", – заявив президент Мнангагва.

"Найсильнішою відповіддю на насильство є мир. Найсильнішою відповіддю на ненависть є любов", – написав після атаки глава Зімбабве на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні одна людина загинула і щонайменше 132 дістали поранень унаслідок вибуху під час політичної акції у столиці Ефіопії Аддис-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда.