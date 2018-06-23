ПОЛІТИКА НОВИНИНа передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви в суботу, 23 червня, стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На мітингу за участю керівництва країни Зімбабве стався вибух
Поранений віце-президент країни
Фото: thestandard.co.zw
Про це повідомляє BBC.
Присутній на мітингу президент не постраждав. За повідомленням державних ЗМІ, поранення отримав віце-президент Кембо Мохаді.
Точна кількість потерпілих не називається.
"Вибух стався за кілька футів від мене, але мій час ще не настав", – заявив президент Мнангагва.
"Найсильнішою відповіддю на насильство є мир. Найсильнішою відповіддю на ненависть є любов", – написав після атаки глава Зімбабве на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, сьогодні одна людина загинула і щонайменше 132 дістали поранень унаслідок вибуху під час політичної акції у столиці Ефіопії Аддис-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда.
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23 06 2018 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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