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На Одещині невідомий обстріляв з гранатомета будівлю громадського харчування

Потерпілих унаслідок інциденту немає
Невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у будівлю закладу громадського харчування.
На Одещині невідомий обстріляв з гранатомета будівлю громадського харчування Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області. 

"В результаті пострілу зруйновано стіну будівлі. З місця події вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряду, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ 22, дорожню сумку та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.


Фото: ГУ НП Одеської області

Зазначається, що потерпілих унаслідок інциденту немає. На місці працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво ГУНП, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

Розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу. Проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Санкція ч.4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, влітку в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.

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13 01 2018 16:58
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