На Одещині невідомий обстріляв з гранатомета будівлю громадського харчування
Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.
"В результаті пострілу зруйновано стіну будівлі. З місця події вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряду, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ 22, дорожню сумку та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.
Фото: ГУ НП Одеської області
Зазначається, що потерпілих унаслідок інциденту немає. На місці працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво ГУНП, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.
Розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу. Проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Санкція ч.4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, влітку в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.
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