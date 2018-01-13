На Одещині невідомий обстріляв з гранатомета будівлю громадського харчування

Невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у будівлю закладу громадського харчування.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

"В результаті пострілу зруйновано стіну будівлі. З місця події вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряду, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ 22, дорожню сумку та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.



Фото: ГУ НП Одеської області

Зазначається, що потерпілих унаслідок інциденту немає. На місці працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво ГУНП, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

Розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу. Проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. Санкція ч.4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, влітку в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.