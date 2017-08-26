На Одещині журналіста побили битами
"Зазнав нападу осіб, озброєних залізними бітами. Отримавши перший удар в голову, почав оборонятися, внаслідок чого один з нападників загубив ключі від свого автомобіля, що й дозволило встановити злочинців дуже швидко - спасибі, наша овідіопольська поліція спрацювала швидко", - написав Варшанидзе на сайті видання.
Він уточнив, що нападники є жителями Чорноморська, за попередніми даними, спортсменами одного зі спортивних кікбоксерських клубів. Наразі всіх трьох затримано.
"Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Овідіопольського відділу поліції особи трьох зловмисників встановлені. Вони доставлені в Овідіопольський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії", - підтвердили в ГУ НП Одеської області, пише "УНІАН".
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 ("Погроза або насильство щодо журналіста") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 24 квітня у центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.
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