На парламентських виборах у Вірменії переміг блок Пашиняна "Мій крок"
Блок Пашиняна "Мій крок" набирає 70,43% голосів виборців, повідомляє ЦВК Вірменії після обробки 100% бюлетенів з усіх 2010 виборчих дільниць.
Друге місце у партії "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна - 8,27% голосів.
Третьою іде "Освічена Вірменія" – 6,37%.
Оскільки прохідний бар'єр для партій становить 5%, а для блоків-7%, в парламент Вірменії - Національні збори, які складаються зі 105 депутатів, проходить три політичних сили.
Не буде представлена в новому парламенті колишня партія влади - Республіканська партія Вірменії, у неї - 4,7%.
Явка на вибори в Національні збори Вірменії склала 48,63%.
Нагадаємо, 9 грудня у Вірменії пройшли перші позачергові парламентські вибори. Дільниці працювали 12 годин: з 8 ранку до 8 вечора.
Це перші в історії країни позачергові парламентські вибори. Вони ознаменували завершенння вірменської Оксамитової революції — масових акцій протесту в Вірменії в квітні-травні, які привели до відставки Сержа Саргсяна з посади прем'єра.
У жовтні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян, який очолив уряд після Оксамитовоїреволюції в травні, подав у відставку. Метою своєї відставки Пашинян назвав доведення Оксамитової революції до кінця і передачу влади народу. Прем'єр представив дорожню карту, згідно з якою президент негайно приймає його відставку, потім парламент не обирає нового прем'єра протягом 14 днів і розпускається для проведення позачергових виборів.
2 жовтня після ухвалення парламентом законопроекту, що передбачає недопущення розпуску Національних зборів, Пашинян вивів людей на вулиці і заявив на мітингу про намір подати у відставку.
8 жовтня голова партії "Квітуча Вірменія" Гагік Царукян і Пашинян підписали меморандум про проведення позачергових виборів у грудні, згідно з яким партія зобов'язується не висувати кандидатуру прем'єр-міністра.
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