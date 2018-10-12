На парламентських виборах у Вірменії переміг блок Пашиняна "Мій крок"

За політичну силу в. о. прем'єр-міністра, який прийшов до влади на хвилі народних протестів у травні 2018 року, проголосували 70,43% виборців

Блок "Мій крок" виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з величезним відривом переміг на позачергових парламентських виборах.

Блок Пашиняна "Мій крок" набирає 70,43% голосів виборців, повідомляє ЦВК Вірменії після обробки 100% бюлетенів з усіх 2010 виборчих дільниць.

Друге місце у партії "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна - 8,27% голосів.

Третьою іде "Освічена Вірменія" – 6,37%.

Оскільки прохідний бар'єр для партій становить 5%, а для блоків-7%, в парламент Вірменії - Національні збори, які складаються зі 105 депутатів, проходить три політичних сили.

Не буде представлена в новому парламенті колишня партія влади - Республіканська партія Вірменії, у неї - 4,7%.

Явка на вибори в Національні збори Вірменії склала 48,63%.

Нагадаємо, 9 грудня у Вірменії пройшли перші позачергові парламентські вибори. Дільниці працювали 12 годин: з 8 ранку до 8 вечора.

Це перші в історії країни позачергові парламентські вибори. Вони ознаменували завершенння вірменської Оксамитової революції — масових акцій протесту в Вірменії в квітні-травні, які привели до відставки Сержа Саргсяна з посади прем'єра.

У жовтні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян, який очолив уряд після Оксамитовоїреволюції в травні, подав у відставку. Метою своєї відставки Пашинян назвав доведення Оксамитової революції до кінця і передачу влади народу. Прем'єр представив дорожню карту, згідно з якою президент негайно приймає його відставку, потім парламент не обирає нового прем'єра протягом 14 днів і розпускається для проведення позачергових виборів.