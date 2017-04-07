На півдні і сході України 60 тисяч російських військових, – Міноборони

У Міноборони порахували російських військових в Криму, Донбасі та на кордоні з Україною

У Міністерстві оборони назвали кількість російських військових у Криму, на Донбасі та вздовж російсько-українського кордону.

"На тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, вздовж державного кордону України та у Криму розгорнуто угруповання збройних сил Росії, яке, з урахуванням кримського міжвидового об'єднання, нараховує понад 60 тисяч озброєних, навчених військовослужбовців", - перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час виступу на семінарі Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні і Чорноморському регіоні", інформує ZN.ua.

За словами Руснака, російські окупанти озброєні тактичними ракетами "Точка", танками, броньованими бойовими машинами, артилерійськими системами та реактивними системами залпового вогню. До того ж Росія регулярно підтримує бойовиків на Донбасі.

"На cході України РФ використовує новітні зразки озброєння і військової техніки, зокрема засоби розвідки і РЕБ, станції контрбатарейної боротьби та БПЛА в ударному варіанті для знищення об'єктів в тактичній і оперативно-тактичної глибині наших військ. Тривають поставки на Донбас вантажів військового призначення, які доставляються автомобільним і залізничним транспортом до станцій "Донецьк", "Суходільськ", "Іловайськ", "Харцизьк", "Краснодон" і "Ровеньки". Продовжується незаконний перетин державного кордону України з боку РФ залізничним транспортом (ешелонами) і колонами військової техніки, а також так званими "гуманітарними конвоями", - розповів Руснак.

Він також відзначив особливу роль керівного складу бойовиків на cході України.

"За наявними даними, у 1 та 2 АК (армійські корпуси російсько-окупаційних військ, розгорнуті на Донбасі – ред.) командні та керівні посади переважно обіймають кадрові військовослужбовці (офіцери, генерали) ЗС РФ, які відряджаються до тимчасово окупованих територій України терміном від 3 до 12 місяців. Як особливість, російські військовослужбовці мають змінені особисті документи, що унеможливлює їх ідентифікацію та причетність до служби у силових структурах РФ", - наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявив, що збиток інфраструктури Донбасу від бойових дій становить близько 50 млрд доларів.