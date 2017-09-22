Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На польському телеканалі запустили україномовну програму

Проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу
На польському телеканалі "Superstacja" із 16 вересня запустили щотижневий телевізійний проект "На часі UA", який розповідає про життя українців.
На польському телеканалі запустили україномовну програму Фото: скріншот

Україномовна програма "На часі UA" виходить щосуботи о 21.45, інформує сайт "Superstacja". Випуски програми тривають 26-хвилин. Їх можна переглянути на YouTube-каналі "Superstacja".

Цей проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу, повідомляє PROstir.pl.

Досі передачі українською мовою виходили лише на регіональних каналах польського суспільного телебачення, а також в ефірі загальнонаціонального телеканалу TVP3.

Автори проекту розповідають, що програма українською мовою має стати не лише інформаційною платформою, а й майданчиком для консультацій і порад, "які можуть зробити простішим життя українців у Польщі".

Додамо, що в першому півріччі 2017 року найбільша кількість українських туристів виїхала до Польщі, Росії та Угорщини.

Нагадаємо, що в провідному і водночас найстарішому виші Туреччини, Стамбульському університеті, на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "Українська мова та література".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.