На польському телеканалі запустили україномовну програму
Україномовна програма "На часі UA" виходить щосуботи о 21.45, інформує сайт "Superstacja". Випуски програми тривають 26-хвилин. Їх можна переглянути на YouTube-каналі "Superstacja".
Цей проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу, повідомляє PROstir.pl.
Досі передачі українською мовою виходили лише на регіональних каналах польського суспільного телебачення, а також в ефірі загальнонаціонального телеканалу TVP3.
Автори проекту розповідають, що програма українською мовою має стати не лише інформаційною платформою, а й майданчиком для консультацій і порад, "які можуть зробити простішим життя українців у Польщі".
Додамо, що в першому півріччі 2017 року найбільша кількість українських туристів виїхала до Польщі, Росії та Угорщини.
Нагадаємо, що в провідному і водночас найстарішому виші Туреччини, Стамбульському університеті, на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "Українська мова та література".
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