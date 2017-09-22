На польському телеканалі запустили україномовну програму

Проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу

На польському телеканалі "Superstacja" із 16 вересня запустили щотижневий телевізійний проект "На часі UA", який розповідає про життя українців.

Україномовна програма "На часі UA" виходить щосуботи о 21.45, інформує сайт "Superstacja". Випуски програми тривають 26-хвилин. Їх можна переглянути на YouTube-каналі "Superstacja".

Цей проект є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу, повідомляє PROstir.pl.

Досі передачі українською мовою виходили лише на регіональних каналах польського суспільного телебачення, а також в ефірі загальнонаціонального телеканалу TVP3.

Автори проекту розповідають, що програма українською мовою має стати не лише інформаційною платформою, а й майданчиком для консультацій і порад, "які можуть зробити простішим життя українців у Польщі".

Додамо, що в першому півріччі 2017 року найбільша кількість українських туристів виїхала до Польщі, Росії та Угорщини.

Нагадаємо, що в провідному і водночас найстарішому виші Туреччини, Стамбульському університеті, на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "Українська мова та література".