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На Полтавщині депутата міськради спіймали на торгівлі наркотиками

Він продавав канабіс і амфетамін за 100-250 гривень
Одного з депутатів Миргородської міської ради Полтавської області спіймали на торгівлі наркотиками.
На Полтавщині депутата міськради спіймали на торгівлі наркотиками Фото: ria.ru

"Встановлено, що вказаний громадянин за попередньою змовою з іншою особою систематично реалізовував жителям Миргорода наркотичний засіб - канабіс і психотропну речовину - амфетамін, отримуючи при цьому від 100 до 250 гривень (залежно від виду та кількості проданого). Після чергового факту збуту амфетаміну правоохоронці затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України", - повідомляє прокуратура Полтавської області.

Депутата затримали в понеділок, у вівторок прокурор Полтавської області повідомив йому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.

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22 08 2017 17:37
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