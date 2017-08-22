На Полтавщині депутата міськради спіймали на торгівлі наркотиками

Він продавав канабіс і амфетамін за 100-250 гривень

Одного з депутатів Миргородської міської ради Полтавської області спіймали на торгівлі наркотиками.

"Встановлено, що вказаний громадянин за попередньою змовою з іншою особою систематично реалізовував жителям Миргорода наркотичний засіб - канабіс і психотропну речовину - амфетамін, отримуючи при цьому від 100 до 250 гривень (залежно від виду та кількості проданого). Після чергового факту збуту амфетаміну правоохоронці затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України", - повідомляє прокуратура Полтавської області.

Депутата затримали в понеділок, у вівторок прокурор Полтавської області повідомив йому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.