На Полтавщині депутата міськради спіймали на торгівлі наркотиками
"Встановлено, що вказаний громадянин за попередньою змовою з іншою особою систематично реалізовував жителям Миргорода наркотичний засіб - канабіс і психотропну речовину - амфетамін, отримуючи при цьому від 100 до 250 гривень (залежно від виду та кількості проданого). Після чергового факту збуту амфетаміну правоохоронці затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України", - повідомляє прокуратура Полтавської області.
Депутата затримали в понеділок, у вівторок прокурор Полтавської області повідомив йому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.
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