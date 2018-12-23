На Полтавщині маршрутка з 15 пасажирами впала в кювет, є постраждалі

У Полтавській області поблизу села Червоне маршрутний мікроавтобус сполученням "Київ-Суми" перекинувся і впав у кювет, троє пасажирів постраждали.

"23 грудня на автодорозі Суми-Ромни-Пирятин поблизу села Червоне водій маршрутного таксі "Мерседес-Спринтер" сполученням Київ-Суми не впорався з керуванням, унаслідок чого з'їхав в кювет та скоїв перекидання. Попередньо в салоні перебували 15 осіб , 3 з яких отримали незначні тілесні ушкодження", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Більшості пасажирів допомогу надали на місці. Одного потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці ДТП працює слідча група, встановлюються причини події.

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху)", - підсумували в поліції.

Додамо, велике ДТП сталося на одній з автомагістралей за 35 кілометрів від Кишинева: в результаті лобового зіткнення двох автомобілів, чотири людини загинули, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.