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Під Кишиневом лоб у лоб зіткнулися автомобілі: четверо загиблих (відео)

"Автомобіль марки BMW 318, рухався з Кишинева в бік міста Бельци"
Велике ДТП сталося на одній з автомагістралей за 35 кілометрів від Кишинева: в результаті лобового зіткнення двох автомобілів, чотири людини загинули, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.
Під Кишиневом лоб у лоб зіткнулися автомобілі: четверо загиблих (відео) Фото: google.com

Інформацію про це підтвердили у прес-службі Генерального інспекторату поліції, повідомляє "Укрінформ".

"Автомобіль марки BMW 318, рухався з Кишинева в бік міста Бельци, за кермом якого перебував 25-річний, водій виїхав на зустрічну смугу, здійснивши лобове зіткнення з автомобілем марки Toyota Prius. У результаті аварії три людини, включаючи водія, які перебували в BMW, померли на місці, ще один помер в лікарні міста Оргеева", - повідомила прес-секретар Інспекторату поліції Маріана Бециву.

За її словами, ще двоє, які перебували в автомобілі Toyota, в тому числі вагітна жінка, з важкими травмами доставлені в лікарню.

На місці аварії працює слідча бригада Дорожньої поліції для з'ясування всіх обставин трагічного ДТП.

Додамо, у Волинській області маршрутка сполученням "Лісова пісня-Нововолинськ" з'їхала в кювет і перекинулася, в результаті чого 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження.

 

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22 12 2018 23:56
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