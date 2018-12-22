Під Кишиневом лоб у лоб зіткнулися автомобілі: четверо загиблих (відео)
Інформацію про це підтвердили у прес-службі Генерального інспекторату поліції, повідомляє "Укрінформ".
"Автомобіль марки BMW 318, рухався з Кишинева в бік міста Бельци, за кермом якого перебував 25-річний, водій виїхав на зустрічну смугу, здійснивши лобове зіткнення з автомобілем марки Toyota Prius. У результаті аварії три людини, включаючи водія, які перебували в BMW, померли на місці, ще один помер в лікарні міста Оргеева", - повідомила прес-секретар Інспекторату поліції Маріана Бециву.
За її словами, ще двоє, які перебували в автомобілі Toyota, в тому числі вагітна жінка, з важкими травмами доставлені в лікарню.
На місці аварії працює слідча бригада Дорожньої поліції для з'ясування всіх обставин трагічного ДТП.
Додамо, у Волинській області маршрутка сполученням "Лісова пісня-Нововолинськ" з'їхала в кювет і перекинулася, в результаті чого 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження.
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