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На рахунки компанії батька нардепа Рибалки наклали арешт

Зокрема, арештовані рахунки компанії Снек Експорт в банках Схід, Укрексімбанк, "Приватбанк" і банк Фінансова ініціатива
Печерський районний суд Києва 5 квітня заарештував рахунки компанії Снек Експорт (Дніпро), яка належить батькові депутата Верховної Ради Сергія Рибалка (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).
На рахунки компанії батька нардепа Рибалки наклали арешт Фото: rbc.ua

Зокрема, арештовані рахунки компанії Снек Експорт в банках Схід, Укрексімбанк, "Приватбанк" і банк Фінансова ініціатива.

Снек Експорт входить до складу корпорації S. Group, яка займається виробництвом снеків, сухарів, грінок, чіпсів. Про це свідчать матеріали суду, інформують "Українські новини".

Кінцевим бенефіціарним власником Снек Експорт є Віктор Рибалка.

Нагадаємо, що 6 квітня Генеральна прокуратура України проводила обшуки на ряді об'єктів, пов'язаних з діяльністю корпорації S. Group, засновником якої є народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка.

У лютому цього року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури проводив обшуки в офісних приміщеннях групи компаній Group S. в Дніпрі.

За її словами, слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК україни), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах - 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК) та службового підроблення (ст. 366 КК).

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