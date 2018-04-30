На Рівненщині 6-річного хлопчика підстрелили з автомата Калашникова
В селі Шпанів Рівненського району близько 19.00 шестирічний хлопчик грався на вулиці поблизу свого будинку. Раптом дитина відчула різкий біль в області лопатки. Каретою швидкої медичної допомоги її доставили до лікарні. Після проходження рентгену медики виявили у хлопчика стороннє тіло, схоже на кулю. Дитину прооперували, - повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області,
За попереднім оглядом кулі поліцейські встановили, що її калібр - 7,62 мм. Попередня версія поліції - стріляли з автомата Калашникова. Кулю слідчі вилучили та направили на експертизу.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.
Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді громадських робіт до 200 годин або виправних робіт строком до двох років, або обмеження волі строком до двох років.
Нагадаємо, в одному зі спальних масивів Тернополя чоловік обстріляв із пневматичної зброї компанію молодих людей, які голосно розмовляли у дворі будинку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях