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На Рівненщині незаконні бурштинокопачі встановили блокпост і перекрили дорогу

Встановлено хатинку із заскленими вікнами
У Рівненській області поблизу селища Клесів Сарненського району незаконні копачі бурштину встановили повноцінний стаціонарний блокпост і перекрили дорогу шлагбаумом.
На Рівненщині незаконні бурштинокопачі встановили блокпост і перекрили дорогу Фото: Facebook Інни Білецької

"Дорога перекрита шлагбаумом. Хатинка з заскленими вікнами. Люди в камуфляжі. Державний прапор. Це стаціонарний блокпост клесівських старателів дорогою на урочище Рожки, так зване Болото", – написала рівненська журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, у Володимирецькому районі Рівненської області в лісовому масиві поблизу села Більска Воля понад двісті місцевих жителів заблокували рух службового транспорту правоохоронців та чинили їм опір.

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06 04 2017 12:57
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