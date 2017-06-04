CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівненській області поблизу селища Клесів Сарненського району незаконні копачі бурштину встановили повноцінний стаціонарний блокпост і перекрили дорогу шлагбаумом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині незаконні бурштинокопачі встановили блокпост і перекрили дорогу
Встановлено хатинку із заскленими вікнами
Фото: Facebook Інни Білецької
"Дорога перекрита шлагбаумом. Хатинка з заскленими вікнами. Люди в камуфляжі. Державний прапор. Це стаціонарний блокпост клесівських старателів дорогою на урочище Рожки, так зване Болото", – написала рівненська журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, у Володимирецькому районі Рівненської області в лісовому масиві поблизу села Більска Воля понад двісті місцевих жителів заблокували рух службового транспорту правоохоронців та чинили їм опір.
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