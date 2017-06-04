На Рівненщині незаконні бурштинокопачі встановили блокпост і перекрили дорогу

У Рівненській області поблизу селища Клесів Сарненського району незаконні копачі бурштину встановили повноцінний стаціонарний блокпост і перекрили дорогу шлагбаумом.

"Дорога перекрита шлагбаумом. Хатинка з заскленими вікнами. Люди в камуфляжі. Державний прапор. Це стаціонарний блокпост клесівських старателів дорогою на урочище Рожки, так зване Болото", – написала рівненська журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, у Володимирецькому районі Рівненської області в лісовому масиві поблизу села Більска Воля понад двісті місцевих жителів заблокували рух службового транспорту правоохоронців та чинили їм опір.