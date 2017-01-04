На Рівненщині близько 200 бурштинокопачів чинили опір поліцейським

У суботу 1 квітня у Володимирецькому районі Рівненської області в лісовому масиві поблизу села Більска Воля понад двісті місцевих жителів заблокували рух службового транспорту правоохоронців та чинили їм опір.

Це сталося під час відпрацювання району силами оперштабу з протидії незаконному видобутку бурштину.

"Старателі розібрали дерев'яний місток, чим завадили подальшому руху поліцейських. Агресивно налаштовані правопорушники вимагали від правоохоронців дозволити їм видобувати бурштин і не перешкоджати їхньому промислу. Шляхом переговорів поліцейські нейтралізували конфлікт. Після розблокування дороги силами співробітників поліції місток відновили. Під час конфлікту зброю і спецзасоби не застосовували, ніхто не постраждав", - повідомляє поліція.

За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Рівненській області поліцейські вилучили в копачів бурштину шість мотопомп, самохідну машину і три автомобілі.