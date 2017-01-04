На Рівненщині близько 200 бурштинокопачів чинили опір поліцейським
Це сталося під час відпрацювання району силами оперштабу з протидії незаконному видобутку бурштину.
"Старателі розібрали дерев'яний місток, чим завадили подальшому руху поліцейських. Агресивно налаштовані правопорушники вимагали від правоохоронців дозволити їм видобувати бурштин і не перешкоджати їхньому промислу. Шляхом переговорів поліцейські нейтралізували конфлікт. Після розблокування дороги силами співробітників поліції місток відновили. Під час конфлікту зброю і спецзасоби не застосовували, ніхто не постраждав", - повідомляє поліція.
За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Рівненській області поліцейські вилучили в копачів бурштину шість мотопомп, самохідну машину і три автомобілі.
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