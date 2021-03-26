СБУ блокувала вивіз бурштину: вилучено понад тонну каменю та 170 кг ювелірних виробів
Як повідомляє прес-центр СБУ, документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами. Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, сімох мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин", - йдеться у повідомленні.
Із частини придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки каміння вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.
Під час обшуків за місцем проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено: майже 1300 кг бурштину різних фракцій; понад 170 кг готових виробів; технологічне обладнання для обробки бурштину; комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.
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