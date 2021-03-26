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СБУ блокувала вивіз бурштину: вилучено понад тонну каменю та 170 кг ювелірних виробів

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання
Служба безпеки України блокувала контрабандну схему вивозу за кордон бурштину, під час обшуків було вилучено 1,3 тис. кг каменю та 170 кг ювелірних виробів.
СБУ блокувала вивіз бурштину: вилучено понад тонну каменю та 170 кг ювелірних виробів Фото: unian.net

Як повідомляє прес-центр СБУ, документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами. Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, сімох мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин", - йдеться у повідомленні.

Із частини придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки каміння вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

Під час обшуків за місцем проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено: майже 1300 кг бурштину різних фракцій; понад 170 кг готових виробів; технологічне обладнання для обробки бурштину; комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

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26 03 2021 16:52
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