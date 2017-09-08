CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські розшукали горе-матір новонародженого хлопчика, якого знайшли у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району Рівненської областіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині жінка кинула новонароджене немовля у туалеті школи
Горе-матір'ю виявилась 23-річна місцева мешканка
Фото: bdzhola.com
Горе-матір'ю виявилась 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.
Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років, одружена та має ще двох дітей. Наразі її обстежують лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
За фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.
Породіллі загрожує позбавлення волі строком на 5 років.
Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.
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09 08 2017 22:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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