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На Рівненщині жінка кинула новонароджене немовля у туалеті школи

Горе-матір'ю виявилась 23-річна місцева мешканка
Поліцейські розшукали горе-матір новонародженого хлопчика, якого знайшли у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району Рівненської області
На Рівненщині жінка кинула новонароджене немовля у туалеті школи Фото: bdzhola.com

Горе-матір'ю виявилась 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років, одружена та має ще двох дітей. Наразі її обстежують лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

За фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.

Породіллі загрожує позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.

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09 08 2017 22:39
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