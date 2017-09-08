На Рівненщині жінка кинула новонароджене немовля у туалеті школи

Поліцейські розшукали горе-матір новонародженого хлопчика, якого знайшли у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району Рівненської області

Горе-матір'ю виявилась 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років, одружена та має ще двох дітей. Наразі її обстежують лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

За фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.

Породіллі загрожує позбавлення волі строком на 5 років.

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