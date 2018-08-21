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На трасі Одеса-Київ патрульне авто насмерть збило пішохода

За попередньою версією, пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці
У ніч на 19 серпня автомобіль патрульної поліції насмерть збив пішохода на трасі Одеса-Київ.
На трасі Одеса-Київ патрульне авто насмерть збило пішохода Фото: unian.net

За попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій службового автомобіля поліції Mitsubishi наїхав на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому місці – він перетинав проїжджу частину зліва направо, раптово перестрибнувши через бетонне бар'єрну огорожу, пише "Думская".

Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув.

Матеріали ДТП оформлені слідчим.

Обставини події будуть встановлюватися під час слідства.

Нагадаємо, в Києві BMW на великій швидкості протаранив припарковані авто і поїхав. Нацполіція склала на водія два протоколи.

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21 08 2018 22:25
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