CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 19 серпня автомобіль патрульної поліції насмерть збив пішохода на трасі Одеса-Київ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На трасі Одеса-Київ патрульне авто насмерть збило пішохода
За попередньою версією, пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці
Фото: unian.net
За попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій службового автомобіля поліції Mitsubishi наїхав на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому місці – він перетинав проїжджу частину зліва направо, раптово перестрибнувши через бетонне бар'єрну огорожу, пише "Думская".
Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув.
Матеріали ДТП оформлені слідчим.
Обставини події будуть встановлюватися під час слідства.
Нагадаємо, в Києві BMW на великій швидкості протаранив припарковані авто і поїхав. Нацполіція склала на водія два протоколи.
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21 08 2018 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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