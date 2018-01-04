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Під час "Гуморини" в Одесі на чоловіка впав фрагмент фасаду будівлі, – ФОТО

Чоловік отримав травму голови і знепритомнів
В Одесі під час святкування "Гуморини 2018" на перехожого впав фрагмент фасаду будинку.
Під час "Гуморини" в Одесі на чоловіка впав фрагмент фасаду будівлі, – ФОТО Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Молодий чоловік проходив біля будівлі, з якої обрушився фрагмент фасаду.

"Отримавши травму голови чоловік втратив свідомість. Гвардійці, які поруч несли службу з охорони громадського порядку, негайно надали першу медичну допомогу, визвали карету швидкої допомоги та оціпили місце події для запобігання травмування перехожих", – розповіли у прес-службі МВС України.


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фрагмент декору впав з пам'ятника архітектури – Будинку Лібмана, розташованого на розі вулиць Садової та Преображенської.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, щонайменше десятеро осіб загинули внаслідок обвалення чотириповерхового готелю в індійському місті Індаур.

В Одесі у внутрішньому дворі житлового будинку обвалилися балкони.

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01 04 2018 19:20
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