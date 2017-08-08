Саакашвілі при спробі перетнути кордон не пустять до України, - ДПСУ
"Указ президента України (про припинення громадянства М. Саакашвілі, - ред.) та доручення Державної міграційної служби України у Державній прикордонній службі є. В указі й дорученні відповідні документи визнано недійсними, і нам доручено, що в разі виявлення таких документів їх має бути вилучено, складаються відповідні документи і передаються до Державної міграційної служби", – заявив перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк у вівторок під час спілкування з членами партії Саакашвілі "Рух нових сил" біля будівлі Держприкордонслужби України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому перший заступник голови української ДПСУ зазначив, що прикордонник, виявивши при здійсненні прикордонного контролю паспорт громадянина України Саакашвілі або інший паспорт, який є в базі даних і який є недійсним, діятиме у відповідності з визначеним алгоритмом.
"Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення, і цю особу не пропускають через державний кордон, оскільки у цього громадянина немає документів, які дають право перетину кордону", – пояснив він.
Варто зазначити, що за останніми повідомлення ЗМІ, Саакашвілі вже залишив територію Польщі. Зокрема, про це повідомляє польське Radio Zet News у Twitter.
"Розшукуваний грузинською владою Саакашвілі залишив Польщу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.
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