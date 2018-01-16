На український газовий ринок виходить "дочка" американського трейдера
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок, повідомляє "Економічна правда".
Група компаній TrailStone заснована 2013 року корпорацією Riverstone, приватною енергетичною інвестиційною компанією з головним офісом у США.
TrailStone має офіси в Києві, Лондоні, Берліні, Нью-Йорку і Остіні.
Основним напрямком бізнес-діяльності компанії є торгівля енергоресурсами та інвестиції в нафту, газ і електроенергію (в тому числі інфраструктурні проекти) в Європі і Північній Америці.
Раніше НКРЕКП видала ліцензії на постачання газу для дочірніх компаній нідерландської Trafigura, французької Engie, швейцарських MET Holding AG, DufEnergy, і AOT Energy.
НКРЕКП здійснює держрегулювання суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.
Нагадаємо, у травні минулого року один із найбільших у світі трейдерів - Trafigura - відкрив свій офіс в Україні.
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