CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вінниці на в'їздах до міста встановили блокпости
Заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби
Фото: ngu.gov.ua
Наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах, повідомляє 3 грудня сайт Нацгвадії.
Правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.
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03 12 2018 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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