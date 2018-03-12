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У Вінниці на в'їздах до міста встановили блокпости

Заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби
На основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.
У Вінниці на в Фото: ngu.gov.ua

Наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах, повідомляє 3 грудня сайт Нацгвадії.

Правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.

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03 12 2018 19:15
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