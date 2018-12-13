На в’їзді у Київ у заторах стоять близько 200 автівок

На в'їзді у Київ у заторах стоять близько 200 одиниць автомобілів та вантажівок.

"У нас є дані, що зараз навколо Києва зібралося близько 200 одиниць автомобілів, фур, тож Нацполіція наразі потроху запускає вантажівки, невеликою кількістю і через деякий проміжок часу, щоб не було заторів на в’їзд до Києва", - зазначила в ефірі "112 Україна" повідомила Світлана Водолага, керівник прес-служби ГУ ДержНС у Києві.

Повідомляється також, що автомобілі рятувальних служб чергують на проблемних ділянках доріг, і у будь-яку мить рятувальники готові виїхати на допомогу. На чергуванні близько 100 одиниць техніки та близько 200 осіб особового складу.

Представник ДержНС зазначила, що сьогодні з 6:00 встановлені пункти обігріву на основних напрямках доріг, на в’їздах до Києва, це житомирський, гостомельський, одеський напрямки, Бориспільське шосе та Броварський проспект.

"Там вже встановлені намети, саме там очікується скупчення великогабаритного транспорту, який поки що не будуть пускати до Києва. Щоб водії не замерзали і могли зігрітися встановлені ці намети. Екстремальних ситуацій, щоб знадобилася допомога рятувальників, саме у пунктах обігріву ще не було", - додала Водолага.

Нагадаємо, що вчора Київ обмежив в'їзд великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.