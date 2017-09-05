Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На виборах президента у Південній Кореї перемагає ліберал, – екзит-пол

Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї
На дострокових президентських виборах у Південній Кореї, за даними екзит-полів, лідирує ліберальний політик Мун Джеін від "Демократичної партії".
На виборах президента у Південній Кореї перемагає ліберал, – екзит-пол Фото: afp.com

За даними опитувань, він отримує близько 41,5% голосів, пише "Радіо Свобода".

Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї.

На другому місці – кандидат консерваторів від "Корейської партії свободи" Хон Чжун Пхе, який набрав понад 23% голосів. 

Результати екзит-полів оприлюднили після того, як 9 травня зачинилися виборчі дільниці.

Нагадаємо, вибори призначили після того, як 10 березня Пак Кин Х’є стала першим президентом Південної Кореї, усунутим із посади через імпічмент у зв’язку з корупційним скандалом. Пак Кин Х’є всі звинувачення відкидає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2017 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.