ПОЛІТИКА НОВИНИНа дострокових президентських виборах у Південній Кореї, за даними екзит-полів, лідирує ліберальний політик Мун Джеін від "Демократичної партії".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На виборах президента у Південній Кореї перемагає ліберал, – екзит-пол
Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї
Фото: afp.com
За даними опитувань, він отримує близько 41,5% голосів, пише "Радіо Свобода".
Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї.
На другому місці – кандидат консерваторів від "Корейської партії свободи" Хон Чжун Пхе, який набрав понад 23% голосів.
Результати екзит-полів оприлюднили після того, як 9 травня зачинилися виборчі дільниці.
Нагадаємо, вибори призначили після того, як 10 березня Пак Кин Х’є стала першим президентом Південної Кореї, усунутим із посади через імпічмент у зв’язку з корупційним скандалом. Пак Кин Х’є всі звинувачення відкидає.
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09 05 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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