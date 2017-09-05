На виборах президента у Південній Кореї перемагає ліберал, – екзит-пол Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї

На дострокових президентських виборах у Південній Кореї, за даними екзит-полів, лідирує ліберальний політик Мун Джеін від "Демократичної партії".

Фото: afp.com

За даними опитувань, він отримує близько 41,5% голосів, пише "Радіо Свобода". Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї. На другому місці – кандидат консерваторів від "Корейської партії свободи" Хон Чжун Пхе, який набрав понад 23% голосів. Результати екзит-полів оприлюднили після того, як 9 травня зачинилися виборчі дільниці. Нагадаємо, вибори призначили після того, як 10 березня Пак Кин Х’є стала першим президентом Південної Кореї, усунутим із посади через імпічмент у зв’язку з корупційним скандалом. Пак Кин Х’є всі звинувачення відкидає.

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