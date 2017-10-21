На виборах у Чехії перемагає партія мільярдера Бабіша

Згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, однозначним переможцем парламентських виборів у Чехії стала партія мільярдера й медіамагната Андрея Бабіша.

Попередні результати підрахунку завершених в суботу, 21 жовтня, парламентських виборів у Чехії свідчать про переконливу перемогу на виборах центристсько-популістської партії ANO. Це слово означає "так" і одночасно є абревіатурою "Руху незадоволених громадян".

Згідно з підсумком підрахунку близько 51,8% бюлетенів, ця партія, яку фінансує агрохімічний конгломерат Agrofert мільярдера і медіамагната Андрея Бабіша, набирає 31,32% голосів, повідомляє інформагенція Reuters, пише DW.

На другому місці – праві євроскептики з партії "Свобода й пряма демократія", що набирають 11,44%. На третьому місці – комуністи з трохи менше ніж 10% голосів. Правляча нині Соціал-демократична партія Чехії, до якої належить зокрема й чинний прем'єр Богуслав Соботка, поки що не дотягує навіть до 8% голосів і опиняється на четвертому місці.

На виборах близько 8,4 млн громадян країни могли обрати 200 парламентарів. Наразі відомо, що нинішня явка дещо вища за зафіксовану під час виборів 2013 року, котра становили тоді 59,5%.

Президент Чехії Мілош Земан вже дав зрозуміти, що уповноважить формувати новий уряд саме ту партію, котра набере найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

Програма політсили 63-річного багатія Бабіша містить серед іншого і такі пункти як недопущення запровадження євро, протидія прийому біженців та спротив поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу.

Упродовж останніх місяців Бабіш був фігурантом кількох скандалів. Його звинувачували зокрема у використанні ЗМІ, які він придбав у попередні роки, для очернення своїх опонентів. Крім того, у червні цього року він був звільнений з посади міністра фінансів через фінансові зловживання. Цього місяця чеського магната звинуватили у шахрайських діях з субсидіями Євросоюзу на суму два мільйони євро, також була заново відкрита справа щодо його співпраці з таємною поліцією у часи правління комуністів. Сам Бабіш відкидає усі звинувачення.

Нагадаємо, в Чехії два дні підряд, з 20 по 21 жовтня, відбувалися вибори до Палати депутатів – нижньої палати парламенту країни.