На Яворівському полігоні помер офіцер
"У неділю, 4 листопада, пішов з життя старший лейтенант 24-ї Окремої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Телегій", - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської обласної ради.
Офіцер, 1973 року народження, помер в результаті гострої серцевої недостатності. Львівська обласна рада висловила співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.
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