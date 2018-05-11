На Яворівському полігоні помер офіцер

Військовослужбовець 24-ї Окремої механізованої бригади імені Короля Данила помер на Яворівському військовому полігоні у Львівській області.

"У неділю, 4 листопада, пішов з життя старший лейтенант 24-ї Окремої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Телегій", - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської обласної ради.

Офіцер, 1973 року народження, помер в результаті гострої серцевої недостатності. Львівська обласна рада висловила співчуття рідним і близьким військовослужбовця.

Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.