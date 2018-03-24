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На YouTube виявили вірус, який краде конфіденційну інформацію

Посилання на шкідливі файли публікувалися у вигляді коментарів до відеороликів
На YouTube виявили шкідливу програму, яка здатна заражати комп'ютери під управлінням ОС Microsoft Windows і призначена для викрадення логінів, паролів та іншої конфіденційної інформації.
На YouTube виявили вірус, який краде конфіденційну інформацію Фото: gettyimages.com

"Виявлено кілька модифікацій, які фіксуються також під ім'ям Trojan.PWS.Stealer.23198. Написані на мові Python", - повідомляє розробник антивірусних програм Dr.WEB на своєму сайті.

Посилання на файли публікувалися у вигляді коментарів до відеороликів на YouTube. Шкідлива програма розповсюджується у вигляді архіву RAR SFX, що саморозпаковується.

Зафіксовані випадки поширення шкідливих файлів через сервіс Яндекс. Диск.

Програма збирає на інфікованому пристрої: файли Cookies різних браузерів, збережені логіни/паролі з цих браузерів, знімок екрана і файли з робочого столу Windows.

Зібрана інформація зберігається в окремій папці, потім її зміст упаковується в архів, разом з даними про розташування зараженого пристрою відправляється на сервер зловмисників.

Нагадаємо, ПриватБанк закликає користувачів Instagram не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах і не повідомляти шахраям персональні дані.
 

 

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24 03 2018 13:35
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