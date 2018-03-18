ПриватБанк попереджає про шахраїв у Instagram

ПриватБанк закликає користувачів Instagram не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах і не повідомляти шахраям персональні дані.

За інформацією ПриватБанку, в Instagram з'явилися фейкові акаунти установи, за якими ховаються шахраї.

"У разі переходу за рекламним посиланням користувачу пропонують зареєструватися й отримати гроші. Під час реєстрації в користувачів просять ввести особисті дані та інформацію про рахунки в Приватбанку. У коментарях фейкові акаунти користувачів розповідають, що їм буцімто вже зарахували ці гроші на картку ПриватБанку", – розповіли у прес-службі банку.

ПриватБанк закликає користувачів бути обачними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

"Якщо клієнт сумнівається щодо операцій зі своїми картками чи вважає, що став жертвою шахрайства, йому треба негайно звернутися на гарячу лінію клієнтської підтримки банку 3700", – зазначають у банку.



Фото: privatbank.ua



Фото: privatbank.ua

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