ПриватБанк попереджає про шахраїв у Instagram
За інформацією ПриватБанку, в Instagram з'явилися фейкові акаунти установи, за якими ховаються шахраї.
"У разі переходу за рекламним посиланням користувачу пропонують зареєструватися й отримати гроші. Під час реєстрації в користувачів просять ввести особисті дані та інформацію про рахунки в Приватбанку. У коментарях фейкові акаунти користувачів розповідають, що їм буцімто вже зарахували ці гроші на картку ПриватБанку", – розповіли у прес-службі банку.
ПриватБанк закликає користувачів бути обачними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.
"Якщо клієнт сумнівається щодо операцій зі своїми картками чи вважає, що став жертвою шахрайства, йому треба негайно звернутися на гарячу лінію клієнтської підтримки банку 3700", – зазначають у банку.
Фото: privatbank.ua
Фото: privatbank.ua
Нагадаємо, в Києві затримали підозрювану у привласненні коштів "Укргазбанку" на суму 250 млн грн.
Кіберполіція Полтавської області припинила діяльність злочинної групи, члени якої під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 млн грн.
Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили топ-менеджера Ощадбанку в розкраданні понад 16 млн грн коштів державної установи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків