НОВИНИСпівробітники Служби безпеки та прокуратури викрили топ-менеджера Ощадбанку в розкраданні понад 16 млн гривень коштів державної установи.
Нагадаємо, у відділенні одного з банків Тернополя виявили нестачу майже на 10 млн гривень.
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СБУ викрила топ-менеджера Ощадбанку на розкраданні понад 16 млн гривень
Суд відправив його під домашній арешт
Фото: forbes.ua
Правоохоронці встановили, що чиновник систематично здійснював незаконні операції з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали банку. За висновком експертизи, через дії топ-менеджера державному банку було завдано збитків на суму 16,7 млн гривень, - повідомляють на сайті СБУ.
Банкіру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з цілодобовим носінням електронного браслета.
Триває слідство.
Нагадаємо, у відділенні одного з банків Тернополя виявили нестачу майже на 10 млн гривень.
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15 03 2018 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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