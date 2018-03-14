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У Тернополі у відділені одного з банків недорахувалися 10 мільйонів гривень

Частину коштів - 3,5 млн гривень - повернули
У відділенні одного з банків Тернополя виявили нестачу майже на 10 млн гривень.
У Тернополі у відділені одного з банків недорахувалися 10 мільйонів гривень Фото: Нацбанк via Flickr

У відділенні без попередження було проведено перевірку, її скерували представники головного офісу банку. У результаті ревізори виявили нестачу більш ніж 7 млн гривень, майже 70 тис. доларів і 17,6 тис. євро, - повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу поліції області.

Про відсутність великої суми грошей в облуправління поліції повідомив представник головного столичного офісу банку. На місце передбачуваного злочину виїхали слідчо-оперативна група і поліцейські детективи.

За словами керівника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Юрія Барабана, коли виявили нестачу, працівники установи комусь зателефонували і частину коштів - 3,5 млн гривень - повернули в банк. Ще 6,4 млн гривень досі не повернуто.

Поліцейські відпрацьовують версію про співпрацю керівника відділення з людьми, які займаються незаконною торгівлею валютою. Касир свою причетність до зникнення великої суми заперечує.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 191 ч. 5 ККУ (привласнення або розтрата чужого майна, яке ввірили особі чи перебувало у її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нагадаємо, двоє українських студентів розробили власний мобільний додаток, за допомогою якого отримували доступ до банківських рахунків користувачів мобільного банкінгу. За цим фактом порушено справу, обом студентам загрожує до 5 років ув’язнення.
 

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14 03 2018 11:22
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