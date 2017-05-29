На Закарпатті браконьєр підстрелив хлопчика, який збирав гриби
Учора, 28 травня, лікар приймального відділення Хустської районної лікарні повідомив поліції про те, що швидка доставила до них пораненого хлопчика.
У 9-річного потерпілого діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося не тяжким, і після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпаття.
Хлопчик пояснив, що його підстрелили в лісі поблизу рідного села, де він збирав гриби. Він додав, що бачив в лісі чоловіка з рушницею.
Ймовірним стрільцем виявився 47-річний житель цього ж села, який займався в лісі незаконним полюванням. Він вистрілив із мисливської рушниці (зброя офіційно зареєстрована) й випадково влучив у хлопчика.
Хоча чоловік своєї провини не визнає, все заперечує і стверджує, що пострілів не здійснював.
У фігуранта справи поліція вилучила мисливську рушницю "ІЖ" 12-го калібру та 6 патронів, зброю направили на експертизу.
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