На Закарпатті браконьєр підстрелив хлопчика, який збирав гриби

У лісі біля села Поточок Хустського району браконьєр поранив пострілом із мисливської рушниці хлопчика, котрий збирав гриби.

Учора, 28 травня, лікар приймального відділення Хустської районної лікарні повідомив поліції про те, що швидка доставила до них пораненого хлопчика.

У 9-річного потерпілого діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося не тяжким, і після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпаття.

Хлопчик пояснив, що його підстрелили в лісі поблизу рідного села, де він збирав гриби. Він додав, що бачив в лісі чоловіка з рушницею.

Ймовірним стрільцем виявився 47-річний житель цього ж села, який займався в лісі незаконним полюванням. Він вистрілив із мисливської рушниці (зброя офіційно зареєстрована) й випадково влучив у хлопчика.

Хоча чоловік своєї провини не визнає, все заперечує і стверджує, що пострілів не здійснював.

У фігуранта справи поліція вилучила мисливську рушницю "ІЖ" 12-го калібру та 6 патронів, зброю направили на експертизу.