На Закарпатті корумпований екс-працівник лісництва відбувся штрафом у 17 тис грн

Він за хабар хотів вплинути на рішення комісії про дозвіл суцільних санітарних рубок

У Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Чоловіка визнано винним у одержанні неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на членів комісії, які проводили обстеження лісових насаджень лісового фонду ДП "Великоберезнянське ЛГ" на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок (ч. 2 ст. 3692КК України (зловживання впливом).

"За результатами судового розгляду суд погодився із доводами прокурора щодо винуватості обвинуваченого у інкримінованому йому злочині та визнав особу винною у вчиненні кримінального правопорушення. В результаті вже колишнього працівника Чорноголівського лісництва ДП "Великоберезнянське ЛГ" засудженого і призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпаття.

Нагадаємо, у липні минулого року у Львівській області правоохоронці провели операцію з виявлення фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. У результаті встановлено, що чиновники лісгоспів розкраданням лісу завдали державі 6,5 млн грн збитків.