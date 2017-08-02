На Закарпатті корумпований екс-працівник лісництва відбувся штрафом у 17 тис грн
Чоловіка визнано винним у одержанні неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на членів комісії, які проводили обстеження лісових насаджень лісового фонду ДП "Великоберезнянське ЛГ" на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок (ч. 2 ст. 3692КК України (зловживання впливом).
"За результатами судового розгляду суд погодився із доводами прокурора щодо винуватості обвинуваченого у інкримінованому йому злочині та визнав особу винною у вчиненні кримінального правопорушення. В результаті вже колишнього працівника Чорноголівського лісництва ДП "Великоберезнянське ЛГ" засудженого і призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпаття.
Нагадаємо, у липні минулого року у Львівській області правоохоронці провели операцію з виявлення фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. У результаті встановлено, що чиновники лісгоспів розкраданням лісу завдали державі 6,5 млн грн збитків.
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