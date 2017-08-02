Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На Закарпатті корумпований екс-працівник лісництва відбувся штрафом у 17 тис грн

Він за хабар хотів вплинути на рішення комісії про дозвіл суцільних санітарних рубок
У Закарпатській області суд призначив колишньому працівнику лісництва, якого упіймали на хабарництві, штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
На Закарпатті корумпований екс-працівник лісництва відбувся штрафом у 17 тис грн Фото: з вільних джерел

Чоловіка визнано винним у одержанні неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на членів комісії, які проводили обстеження лісових насаджень лісового фонду ДП "Великоберезнянське ЛГ" на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок (ч. 2 ст. 3692КК України (зловживання впливом).

"За результатами судового розгляду суд погодився із доводами прокурора щодо винуватості обвинуваченого у інкримінованому йому злочині та визнав особу винною у вчиненні кримінального правопорушення. В результаті вже колишнього працівника Чорноголівського лісництва ДП "Великоберезнянське ЛГ" засудженого і призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпаття.

Нагадаємо, у липні минулого року у Львівській області правоохоронці провели операцію з виявлення фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. У результаті встановлено, що чиновники лісгоспів розкраданням лісу завдали державі 6,5 млн грн збитків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 15:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat