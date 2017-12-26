На Закарпатті мати з сином вбили чоловіка, а тіло забетонували в колодязі

У міст Хуст (Закарпатська область) мати з сином вбили чоловіка, а тіло забетонували в колодязі.

Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син, повідомляє поліція Закарпаття.

Як розповідають правоохоронці, ще півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук.

Згодом, вони встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з дружиною, з якою вони були в процесі розлучення, та з трьома дітьми. 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син після оголошення чоловіка у розшук, кудись зникли, а на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка.

"За даним фактом Хустська поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство). Тіло направлено на експертизу", - зазначають правоохоронці.

Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства хустянина.

Нагадаємо, що в неділю, 17 грудня, на околиці села Кам’яниця під час полювання у лісосмузі мисливець випадково застрелив чоловіка.