На Закарпатті у спійманих на хабарі митників знайшли іноземні паспорти та валютні рахунки на сотні тисяч
Крім того, в одного з митників знайшли банківські договори про розміщення на рахунках сотень тисяч доларів і євро, повідомляє сайт Національної поліції.
Протягом обшуків вилучено 8,4 тис. доларів, 122 тис. форинтів, понад 700 євро.
Вимаганням займалися начальник однієї зі змін і інспектор митного пункту. Гроші вимагали за ввезення товарів і агрегатів транспортних засобів без належного митного оформлення. Приватний підприємець мав передати тисячу доларів, на передачі 400 доларів одного з митників затримали.
У повідомленні зазначено, що затримано одного з митників за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Досудове розслідування ведеться за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.
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