На Закарпатті вбили ромку

У закарпатському місті Берегово ножем смертельно поранили місцеву ромку.

"Поранена жінка втекла від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів де від поранення померла", - повідомляє "Новини Закарпаття".

Жінці було близько 30 років. За словами місцевих ромів, жінку вбив хтось "чужий".

Зараз на місці події працює місцева та обласна поліція.

Поліція Закарпатської області встановлює осіб, причетних до вбивства молодої жінки у Берегові. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом за статтею "умисне вбивство".

"1 липня на лінію "102" надійшло повідомлення про виявлення непритомної жінки на одній із вулиць Берегова. Її до приїзду поліції забрали медики, проте врятувати життя пацієнтці не вдалося. На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення" - повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Наразі працівники поліції не знайшли мотивів вбивства, пов'язаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією.

Нагадаємо, 23 червня вночі в лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності. Одна людина загинула. Поліцейські затрималисімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу.

За фактом було відкрито кримінальні провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.