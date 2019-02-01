НОВИНИНа залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії аварія за участю пасажирського поїзда, загинули шестеро людей
Жертвами аварії стали шість осіб
Фото: EPA
Інцидент стався по дорозі з острова Фюн на острів Зеландія. Поїзд прямував до столиці Данії Копенгаген. Під час руху в нього врізала металева конструкція, яка відірвалася від проїжджаючого вантажного поїзда, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
В результаті аварії загинули шестеро людей.
Рятувальним службам важко дістатися до місця інциденту через сильний шторм.
Нагадаємо, у Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули 4 чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.
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