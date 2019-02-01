У Данії аварія за участю пасажирського поїзда, загинули шестеро людей

На залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда.

Інцидент стався по дорозі з острова Фюн на острів Зеландія. Поїзд прямував до столиці Данії Копенгаген. Під час руху в нього врізала металева конструкція, яка відірвалася від проїжджаючого вантажного поїзда, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

В результаті аварії загинули шестеро людей.

Рятувальним службам важко дістатися до місця інциденту через сильний шторм.

Нагадаємо, у Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули 4 чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.