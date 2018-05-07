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На Запоріжжі СБУ викрила браконьєрів, у яких вилучила 500 тонн риби

За попередніми висновками, сума державних збитків сягає п'ятдесяти мільйонів гривень
У Запорізькій області правоохоронці блокували масштабний нелегальний вилов риби в Азовському морі.
На Запоріжжі СБУ викрила браконьєрів, у яких вилучила 500 тонн риби Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що керівники двох державних установ зі сфери рибного господарства та екології моря організували схему незаконного вилову риби під час нерестової заборони в Азовському морі, повідомляє прес-служба СБУ.

Чиновники надавали дозволи приватним структурам на вилов нібито зразків риби, необхідних для проведення відповідних досліджень. Насправді вони здійснювали незаконний промисел в особливо великих розмірах.

У ході спецоперації правоохоронці затримали та заарештували в акваторії Азовського моря два судна, на яких знаходилося майже десять тонн риби, виловленої браконьєрами. Під час проведення двадцяти п’яти обшуків на складах суб’єктів господарювання, причетних до незаконного промислу, вилучено майже п’ятсот тонн риби та рибної продукції.

За попередніми висновками, сума державних збитків сягає п’ятдесяти мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Татарбунарському районі Одеської області браконьєри застрелили сокола, занесеного до Червоної книги України.

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05 07 2018 11:35
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