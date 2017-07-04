На Запоріжжі "телефонному терористу" дали 2,5 роки Його оперативно вирахувала і затримала СБУ

Токмакцький районний суд Запорізької області ухвалив обвинувальний вирок для "телефонного терориста", який замінував школу-інтернат в одному із сіл регіону

Фото: megatechnews.com

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зловмисник, якого було оперативно затримано співробітниками СБУ, отримав покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі із випробувальним терміном. Ще одного телефонного "жартівника" СБУ спільно з поліцією затримала 5 квітня на Житомирщині після того як він анонімно повідомив про вибухівку на залізничному вокзалі в одному з міст області.

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