CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТокмакцький районний суд Запорізької області ухвалив обвинувальний вирок для "телефонного терориста", який замінував школу-інтернат в одному із сіл регіонуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Запоріжжі "телефонному терористу" дали 2,5 роки
Його оперативно вирахувала і затримала СБУ
Фото: megatechnews.com
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисник, якого було оперативно затримано співробітниками СБУ, отримав покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі із випробувальним терміном.
Ще одного телефонного "жартівника" СБУ спільно з поліцією затримала 5 квітня на Житомирщині після того як він анонімно повідомив про вибухівку на залізничному вокзалі в одному з міст області.
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07 04 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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