На Запоріжжі відновили рух транспорту, – облавтодор
"Cтаном на 16:30 відновлено рух автотранспорту на трасах державного і місцевого значення в межах області, який було закрито вдень через снігопад", - йдеться у повідомленні прес-службі Автомобільних доріг у Запорізькій області, пише "Інтерфакс-Україна".
У службі автомобільних доріг Запорізької області відновили рух на ділянках автодоріг: М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта від Запоріжжя до виїзду з Мелітополя (299-405 км), М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (400-442, 556-604 км), Н-30 Василівка-Бердянськ від перехрестя з трасою М-18 на м. Токмак до Бердянська (7-143 км), Р-37 Енергодар-Василівка від с. Балки до Василівки (35-74 км).
Крім того, рух відновлено на ділянках автодоріг Т-08-19 Більмак-М-14 від смт Більмак до с. Осипенка (0-51км), Т-08-21 Н-30-Приморськ від с. Ільїне Чернігівського району до м. Приморська (0-36 км).
Відновлення руху на місцевих трасах стало можливим завдяки очищенню покриття доріг від снігу та обробленню його протиожеледними засобами.
Нагадаємо, що в п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікуєтьсяускладнення погодних умов.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.