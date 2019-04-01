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На Запоріжжі відновили рух транспорту, – облавтодор

Відновлення руху на місцевих трасах стало можливим завдяки очищенню покриття доріг від снігу та обробленню його протиожеледними засобами
У Запорізькій області рух на трасах відновлюється після того, як був закритий через сніговий циклон.
На Запоріжжі відновили рух транспорту, – облавтодор Фото: dsns.gov.ua

"Cтаном на 16:30 відновлено рух автотранспорту на трасах державного і місцевого значення в межах області, який було закрито вдень через снігопад", - йдеться у повідомленні прес-службі Автомобільних доріг у Запорізькій області, пише "Інтерфакс-Україна".

У службі автомобільних доріг Запорізької області відновили рух на ділянках автодоріг: М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта від Запоріжжя до виїзду з Мелітополя (299-405 км), М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (400-442, 556-604 км), Н-30 Василівка-Бердянськ від перехрестя з трасою М-18 на м. Токмак до Бердянська (7-143 км), Р-37 Енергодар-Василівка від с. Балки до Василівки (35-74 км).

Крім того, рух відновлено на ділянках автодоріг Т-08-19 Більмак-М-14 від смт Більмак до с. Осипенка (0-51км), Т-08-21 Н-30-Приморськ від с. Ільїне Чернігівського району до м. Приморська (0-36 км).

Відновлення руху на місцевих трасах стало можливим завдяки очищенню покриття доріг від снігу та обробленню його протиожеледними засобами.

Нагадаємо, що в п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікуєтьсяускладнення погодних умов.

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04 01 2019 19:18
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