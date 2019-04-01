Синоптики попереджають про снігопади і хуртовини в шести областях На дорогах України очікується ожеледиця

У п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікується ускладнення погодних умов.

Фото: dumskaya.net

"4-5 січня внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікується ускладнення погодних умов", - повідомляє "Гідрометцентр". "Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; у південній частині, в східних та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20м/с, в Приазов"ї місцями 25м/с", - повідомляють синоптики Протягом ночі 5 січня очікується послаблення, а вдень 5 січня припинення опадів і явищ. Також, у зв'язку з погіршенням погодних умов 4-5 січня в Україні патрульна поліція посилить несення служби, а також залучить додаткову кількість особового складу для патрулювання доріг. Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.

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