Через негоду в Україні можуть перекривати дороги

У зв'язку з погіршенням погодних умов 4-5 січня в Україні патрульна поліція посилить несення служби, а також залучить додаткову кількість особового складу для патрулювання доріг.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у четвер у Києві повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов ми вжили заходів щодо посиленого несення служби в тих регіонах, де очікується циклон, посилення контролю за станом доріг, постійного моніторингу ситуації та залучення максимальної кількості особового складу", - сказав він.

Чиновник зазначив, що в середньому щодня працюватимуть понад 1500 поліцейських.

"Хочу повідомити, що в середньому цілодобово буде залучений 1591 поліцейський для патрулювання, з яких 398 - для патрулювання доріг державного значення", - додав Білошицький.

У свою чергу в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славомір Новак закликав керівників областей, де очікується погіршення погодних умов, перекривати рух основних транспортних коридорів у разі потреби.

"Хочу звернутися до керівників областей не боятися ухвалювати радикальні рішення щодо перекриття руху на основних коридорах в областях ... Приділяти особливу увагу дорогам місцевого значення", - сказав він.

Чиновник додав, що центральний штаб працюватиме з 7:00 4 січня.

"Ми очікуємо створення таких штабів на місцях, особливо в тих областях, де може бути найбільше наслідків циклону - Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій", - додав Новак.

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.