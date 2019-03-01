Через негоду в Україні можуть перекривати дороги
Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у четвер у Києві повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Інтерфакс-Україна".
"У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов ми вжили заходів щодо посиленого несення служби в тих регіонах, де очікується циклон, посилення контролю за станом доріг, постійного моніторингу ситуації та залучення максимальної кількості особового складу", - сказав він.
Чиновник зазначив, що в середньому щодня працюватимуть понад 1500 поліцейських.
"Хочу повідомити, що в середньому цілодобово буде залучений 1591 поліцейський для патрулювання, з яких 398 - для патрулювання доріг державного значення", - додав Білошицький.
У свою чергу в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славомір Новак закликав керівників областей, де очікується погіршення погодних умов, перекривати рух основних транспортних коридорів у разі потреби.
"Хочу звернутися до керівників областей не боятися ухвалювати радикальні рішення щодо перекриття руху на основних коридорах в областях ... Приділяти особливу увагу дорогам місцевого значення", - сказав він.
Чиновник додав, що центральний штаб працюватиме з 7:00 4 січня.
"Ми очікуємо створення таких штабів на місцях, особливо в тих областях, де може бути найбільше наслідків циклону - Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій", - додав Новак.
Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.
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