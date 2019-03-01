Рятувальники попередили про негоду 1-го рівня небезпеки
"За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.
За їхніми даними, 3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиця, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ.
Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.
Нагадаємо, що у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.
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