Рятувальники попередили про негоду 1-го рівня небезпеки

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.

"За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

За їхніми даними, 3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиця, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ.

Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.