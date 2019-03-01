Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рятувальники попередили про негоду 1-го рівня небезпеки

У західних областях пориви вітру 15-20 м/с
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.
Рятувальники попередили про негоду 1-го рівня небезпеки Фото: dsns.gov.ua

"За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

За їхніми даними, 3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиця, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ.

Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.

Нагадаємо, що у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2019 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.