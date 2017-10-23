На Житомирщині майже на смерть забили 17-річну дівчину

У м. Малин Житомирської області 17-річну дівчину майже насмерть забили знайомі.

Через жорстоке побиття дівчина опинилася у реанімації районної лікарні у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою та з температурою тіла 35 градусів. Вранці 18 жовтня серед купи сміття біля напівзруйнованої будівлі дівчину, накриту курткою, знайшла перехожа жінка, яка йшла на електричку, - повідомляє Житомирський кур'єр.

Виявилося, що Олену Жураховську побили знайомі. Ввечері 17 жовтня до Жураховських зайшли дві місцеві мешканки зі своїм знайомим хлопцем. Одна з них стала вимагати у дівчини 500 гривень, які та колись нібито у неї вкрала. Потім "гості" вивели Олену на подвір'я, де сталася бійка. За словами матері дівчини та вітчима, їм захистити дівчину не давали. А коли конфлікт нібито владнали, компанія пішла відзначати мирову на покинутій будівлі. Але 21-річна сусідка Олени знову почала сварку, яка закінчилася побиттям. Коли дівчина знепритомніла, її полили водою та продовжили лупцювати, а потім покинули помирати.

"У дівчини величезна черепно-мозкова травма з крововиливом у мозок. Велика гематома та вдавлення головного мозку, внаслідок чого стався набряк головного мозку", – повідомив завідувач відділення реанімації Малинської районної лікарні Руслан Єщенко.

Нейрохірурги вже видалили у Олени велику гематому, але прогнози лікарів невтішні: якщо дівчина і виживе, вона може залишитися інвалідом. Зараз дівчина підключена до апарату штучної вентиляції легень і знаходиться у комі 3-го ступеню.

Поліція проводить слідство, але про підозру нікому не повідомлялося.

Нагадаємо, у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.