Наближений до Януковича олігарх "відмив" 4,5 млрд грн на фінансових оборудках
"Оперативники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення в "тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків грошей укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через оборудку ділки "відмили" майже 4,5 мільярда гривень", - повідомляє прес-служба СБУ.
При цьому зауважується, що правоохоронці також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом. Ділки скуповували за 10-20% від реальної суми договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах, тоді як згідно із законодавством зобов’язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.
"Під час проведення слідчих дій співробітники СБ України задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг. За матеріалами СБУ винесено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій та накладання адміністративних штрафів", - наголошується у повідомленні.
Також повідомляється, що у ході обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема через страхові компанії, що перебувають протягом тривалого часу в процедурі ліквідації. У зловмисників також виявлено комп’ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами та печатками.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України, продовжується.
Нагадаємо, що в Генпрокуратурі розповіли, що за допомогою яких схем режим екс-президента Віктора Януковича виводив гроші з України.
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