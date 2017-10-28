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НАБУ перевіряє, як Ляшко виграв 571 тис. гривень

"Радикал" задекларував великий виграш 24 жовтня
Національне антикорупційне бюро зацікавилася обставинами декларування головою Радикальної партії Олегом Ляшком 571 тис. грн виграшу в Українській національній лотереї.
НАБУ перевіряє, як Ляшко виграв 571 тис. гривень Фото: УНІАН

"Ми перевіряємо це", - повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі 5 каналу.

Нагадаємо, 24 жовтня в своїй декларації на сайті Національного антикорупційного агентства Ляшко задекларував три виграші у не вказаній лотереї компанії УНЛ ("Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.

Виявилося, що Ляшко виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.

 

 

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28 10 2017 11:56
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