CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро зацікавилася обставинами декларування головою Радикальної партії Олегом Ляшком 571 тис. грн виграшу в Українській національній лотереї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ перевіряє, як Ляшко виграв 571 тис. гривень
"Радикал" задекларував великий виграш 24 жовтня
Фото: УНІАН
"Ми перевіряємо це", - повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі 5 каналу.
Нагадаємо, 24 жовтня в своїй декларації на сайті Національного антикорупційного агентства Ляшко задекларував три виграші у не вказаній лотереї компанії УНЛ ("Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.
Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.
Виявилося, що Ляшко виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.
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28 10 2017 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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