НАБУ підозрює керівництво порту "Южний" в незаконному привласненні 100 мільйонів гривень
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проводять обшуки та здійснюють інші процесуальні дії в Одеській області в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного вчинення службовими особами Державного підприємства "МТП "Южний" кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", – повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу НАБУ.
За даними слідства, посадовці порту за попередньою змовою зі службовими особами низки суб'єктів господарювання через підконтрольні фірми-посередники упродовж 2017-2018 років організували низку закупівель за завищеними цінами товарів, робіт та послуг коштом державного підприємства.
"Як вважають детективи НАБУ, службові особи ДП "МТП "Южний" могли заволодіти грошовими коштами ДП у розмірі близько 100 млн грн", – зазначають у НАБУ.
Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють із вересня 2017 року.
Представники порту "Южний" заявили, що слідчі НАБУ вилучили документи про тендери підприємства за участю низки компаній за 2017-2018 роки.
Порт "Южний" працює у штатному режимі та виконує роботи з завантаження-розвантаження суден.
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